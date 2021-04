Andreea Balan, despre sotul care a lasat-o singura cu doua fetite: "Credeam ca o sa fiu sotie toata viata, dar l-am iertat"

"Trebuie sa existe diplomatie si discretie pentru ca sunt doi copii la mijloc. Ella cu greu a inteles ca tati nu mai locuieste cu noi. Ea tot spera si viseaza ca, intr-o zi, vom merge in Mauritius in vacanta, ultima in care am fost toti patru", a marturisit Andreea."Da, l-am iertat pe George Burcea, dar nu pot spune mai multe pentru ca suntem in proces de divort. Am ajuns la concluzia ca eram in etape diferite in viata. Eu credeam ca o sa fiu sotie toata viata, asta mi-am dorit cand am imbracat rochia de mireasa. Nu regret nimic, nici pe el, pentru ca datorita lui am doua fetite minunate", a mai spus artista.