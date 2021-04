Andreea Balan, despre tatal sau: "Ma batea daca nu voiam sa urc pe scena. El imi cheltuise toti banii." Reactia violenta a lui Sandel Balan si cati bani castiga solista cu trupa Andre

Componenta a trupei Andre care a facut senzatie in Romania multi ani la rand, solista nu uita acea perioada de faima, dar nici problemele dintre ea si tatal sau, Sandel Balan, care era si impresarul formatiei."E adevarat, ma batea daca nu voiam sa urc pe scena. Daca faceam mutre, imi tragea cateva palme. Imi amintesc ca am avut odata un accident de masina, in drum spre un concert, tata a intrat pe contrasens. Am intrat intr-un sant, eram plina de sange de la buza si, dupa aia, in doua ore, noi eram pe scena ca si cand nimic nu s-ar fi intamplaLa 18 ani am fugit de acasa! Tata imi cheltuise toti banii. Cand l-am intrebat, nu stia nici el pe ce. Eu la 18 ani m-am trezit ca nu am nimic, dupa 1 milion de discuri vandute. Am fugit la Bucuresti, am stat intr-o garsoniera si mi-am luat un Peugeot in rate. L-am iertat abia cand am devenit si eu parinte", a povestit Andreea Balan la podcastul Acasa la Maruta Sandel Balan a reactionat si el dur la afirmatiile cantaretei."N-am ce sa comentez, iar a inceput sa bata apa-n piua cu banii. Ea vorbeste frumos de greselile ei, dar nu si despre ale altora. A pierdut multi bani si m-a acuzat ca am plecat cu banii.Ele au fost pe val 2 ani, atat au mers in concerte, al 3-lea an s-a spart, a colaborat 6 luni cu Alina Sorescu, n-a mers, s-a intors Antoneasca.Luau 1.000 de dolari, am socotit si astia se imparteau la doi. 100.000 de dolari am castigat, adica vreo 70.000 de euro. Bani care au fost investiti inapoi. Am cumparat un apartament, doua masini, clipuri facute, filmari, aia au fost banii, am mers in concediu, desi ea a spus ca n-a mers nicaieri.Nu inteleg de ce si-a murdarit familia cu declaratiile ei. N-a spus ca Antoneasca s-a tavalit cu Iustin din Mizil si de aia trupa s-a scindat, ca a semnat contract cu alta casa, ca a pozat in Playboy.Niciodata nu m-am certat cu domnul Antonescu, nu m-a jignit, a fost un exemplu de corectitudine. A spus ca noi le intaratam pe ele, cand ele se certau la toate evenimentele si Antoneasca o jignea ca n-are voce si e dansatoare. De asta s-a rupt trupa", a spus Sandel Balan pentru click.