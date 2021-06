Iubitul secret al Andreei Mantea a iesit la iveala dupa 5 ani. Vedeta a fost data de gol de tatal copilului ei: "Ce vrei, sa-i dau ponturi?"

Cel care a facut lumina in acest caz este chiar luptatorul Cristi Mitrea, nimeni altul decat tatal copilului Andreei Mantea. Cei doi parinti s-au despartit insa chiar in timp ce Andreea era insarcinata."Da, Valeriu Floricel il cheama, el este iubitul Andreei. Adica nu stiu daca mai e, ca nu am mai vorbit de mult cu ea. Ne-am intalnit de vreo doua-trei ori.Ce sa vorbim? Ce ai facut cu ea aseara am facut si eu? Ce vrei, sa-i dau ponturi? Nu sunt intr-o relatie buna cu Andreea acum. A fost o vreme cand eu nu-i raspundeam la telefon, apoi nu-mi raspundea ea", a spus Cristi Mitrea.Valeriu Floricel, noul iubit al Andreei Mantea, este un fost coleg al acesteia la Kanal D, mai exact producator al unei emisiuni prezentate in trecut de cunoscuta bruneta.