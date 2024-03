Vedeta de televiziune Andreea Raicu (43 de ani) a avut o postare incendiara pe Instagram, in costumul Evei, printre cei care au reactionat aflandu-se si actorul Mihai Bendeac, unul dintre prietenii apropiati ai frumoasei brunete.

"Din perioada in care eram inchisi in casa. Multumesc @alexgalmeanu si @iulia.sas, ma bucur ca m-ati convins sa pozez fara masti. Le pun la cutia cu momente frumoase din afara zonei de confort ca tot asta a fost trendul predominat in acesta perioada. Mai avem si altele si si mai si. Sa le postam sau....?", a transmis Andreea Raicu, prin intermediul unei fotografii in care apare complet dezbracata.

Mihai Bendeac a fost unul dintre cei care s-au lasat angrenati in provocarea lansata de Andreea, raspunzand cu entuziasm: "Oriunde, oricand".

