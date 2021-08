Cine e Angela Martini, femeia din cauza căreia a fost arestat fugarul Dragoș Săvulescu FOTO

El fusese condamnat, în februarie 2019, la 5 ani și jumătate de închisoare în dosarul "Retrocedărilor de pe litoral", însă nu a putut fi încarcerat, fiind plecat din țară.Reținerea lui Săvulescu a venit la scurt timp după ce iubita sa, fotomodelul Angela Martini a postat pe Instagram imagini din Grecia.Angela Martini, în vârstă de 35 de ani, este un model de origine albaneză, care a făcut carieră peste Ocean. Născută la Skhoder, Agela a avut o copilărie marcată de sărăcie și din acest motiv părinții ei au emigrat în Elveția, când ea avea 10 ani.Angela și-a început cariera de model la 18 ani. A semnat, ulterior, cu NEXT Model Management, în Miami, Florida, şi cu Elite Model Management, din New York City. A apărut în săptămâna de modă Mercedes -Benz şi în săptămâna de modă Mercedes-Benz Miami.La 21 de ani, Martini s-a mutat în SUA.În 2010, a fost desemnată câştigătoare a concursului Miss Universe Albania și a obținut locul 6 la concursul pe plan mondial.Vedeta l-a cunoscut pe Dragoș Săvulescu în urmă cu aproape șase ani, bărbatul fiind cel care a invitat-o la o petrecere la Los Angeles.Angela Martini este și producător de filme, autoare de carte și are brevet de life coach.