Premiile Oscar 2021. "Batranul" Anthony Hopkins a facut marea surpriza, la 83 de ani. L-a invins pe actorul decedat

In varsta de 83 de ani, Hopkins a castigat astfel al doilea Oscar din cariera, dupa cel din 1992, pentru rolul din "Tacerea mieilor".La aceasta categorie au fost nominalizati actorii Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom"), Anthony Hopkins ("The Father"), Gary Oldman ("Mank"), Steven Yeun ("Minari").Conform specialistilor, marele favorit la castigarea premiului era Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom"), actorul decedat anul trecut din cauza unui cancer.