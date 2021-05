Cat costa o camera pe noapte la resortul de lux din Maldive unde-si petrec vacanta Antonia si Alex Velea

Cei doi artisti s-au cazat la You&Me By Cocoon Maldives, unul dintre cele mai faimoase resorturi din arhipelag, beneficiind de un bungalow cu piscina si iesire chiar in apa Oceanului Indian.O astfel de priveliste nu e deloc ieftina. O camera cu pensiune completa la resortul unde de afla Antonia si Velea costa de la 5.200 de lei pe noapte si poate ajunge la 5.715 in regim all-inclusive.Prin agentiile de turism, pretul este insa ceva mai mic, pachetele pentru o saptamana la acest hotel plecand de la 2.550 de euro, de persoana, la care se adauga optiunea de mese pe care o aleg turistii.