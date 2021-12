Anunțul așteptat de fanii cântăreței Adele. Ce se va întâmpla cu artista în primele luni ale anului 2022

Cântăreaţa engleză Adele a anunţat o rezidenţă de 12 săptămâni în Colosseum al Caesars Palace Hotel din Las Vegas, începând cu 21 ianuarie 2022, informează Variety.

Sub titlul „Weekend With Adele”, cântăreaţa va susţine două show-uri în fiecare final de săptămână, până pe 16 aprilie 2022. Excepţia o reprezintă weekendul 18 - 19 februarie, când Van Morrison are programat un concert acolo.

Artista a lansat recent cel de-al patrulea album de studio al său, „30”, care a înregistrat cel mai bun debut al anului în Statele Unite, cu 839.000 de unităţi vândute în prima săptămână.

Pe lângă SUA, a debutat pe primul loc în topurile din 30 de ţări şi este deja cel mai bine vândut album al anului 2021.

Colosseum, care are o capacitate de 4.100 de locuri, îi va oferi lui Adele mediul propice pentru muzica sa.

Până în prezent, împreună cu cele două concerte anunţate pentru vara viitoare în Hyde Park din Londra şi cel recent filmat pentru CBS, show-urile din Las Vegas sunt singurele anunţate de Adele în promovarea noului ei album.

Cel mai recent, ea a fost în turneu în 2016 - 2017, pentru a-şi promova albumul „25”, iar acesta a însemnat 121 de arene din Europa, America de Nord, Mexic, Australia şi Noua Zeelandă, înainte de a încheia pe Wembley din Londra.

Rezidenţele în Las Vegas susţinute de artişti faimoşi sunt deseori extinse. Celine Dion, spre exemplu, a susţinut peste o mie de show-uri în rezidenţe din Las Vegas extinse de mai multe ori şi a avut încasări de peste 681,3 milioane de dolari, vânzând mai mult de 4,5 milioane de bilete în 2003 - 2007 şi 2011 - 2019.

