Apelul disperat al celebrei actrițe Gina Lollobrigida: ”Lăsați-mă să mor în pace! Nu vreau să-mi mai văd fiul”

Actrița italiană Gina Lollobrigida (94 de ani), cunoscută și pentru cariera sa ca fotograf, trece prin momente complicate, aflându-se într-un război juridic cu apropiații.

În ciuda vârstei înaintate, Gina Lollobrigida n-are parte de liniște, fiind extrem de afectată de ceea ce i se întâmplă. Italianca a făcut mărturisiri șocante în cadrul unei emisiuni televizate.

”Lăsați-mă să mor în pace! Nu merit să fiu umilită de fiecare dată. Nu am greșit cu nimic. Întotdeauna am trăit muncind și fără ajutorul nimănui, astăzi există multă amărăciune pentru ceea ce mi se întâmplă”, a spus vedeta care luptă pentru averea ei de ani de zile.

În octombrie anul trecut, unicul său fiu, Milko, a obținut de la judecători atribuirea unui tutore al averii sale. „Sufăr atacuri asupra persoanei mele și asupra moștenirii pe care mi-am construit-o”, a subliniat Gina Lollobrigida.

”La vârsta mea ar trebui să am puțină liniște, e chiar nedemn. Nu vreau să-mi mai văd fiul, sunt obosită. Am dreptul să trăiesc și am dreptul să mor în pace”, a insistat actrița.

Pe lângă povestea cu fiul, Gina Lollobrigida s-a confruntat în ultimii ani și cu o căsătorie anulată, cu un spaniol, mariaj despre care spune că a fost oficializat ilegal, crezând că semnează alte acte. ”Este un fals”, susține italianca.

Ads