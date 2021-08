Mesajul lui Arnold Schwarzenneger pentru antivacciniști s-a viralizat: “Dacă ai un stop cardiac, nu îți consulți grupul de pe facebook”

Cuvintele lui Schwarzenneger s-au viralizat rapid. Iată ce a scris actorul din Terminator și campionul la culturism.“Mereu am fost de părere că e bine să își cunoști punctele forte și să asculți de experți. Dacă vrei să știi mai multe despre cum să-ți formezi bicepșii, întreabă-mă pe mine, pentru că mi-am petrecut toată viața învățând despre asta și am fost desemnat cel mai mare culturist al tuturor timpurilor.Dr. Faucci și toți virusologii și epidemiologii au studiat bolile și vaccinurile pentru întreaga lor viață, deci îi ascult și le cer tuturor să îi asculte.E simplu: dacă îți ia casa foc, nu te uiți pe You Tube, suni la pompieri! Dacă ai un stop cardiac, nu îți consulți grupul de pe facebook”.