FOTO/ VIDEO Vedetele care au cerut ajutor de la Guvern in pandemie publica, de Sarbatori, poze din destinatii exotice. Loredana si Delia, in Mexic si Zanzibar

In urma cu cinci zile, artista, una dintre persoanele care au semnat scrisoarea adresata Ministerului Culturii, a publicat pe Instagram imagini de pe plaja insulei Mnemba, situata in arhipelagul Zanzibar, din Tanzania.Artista a distribuit si videoclipuri cu populatia insulei, imbracata in costume specifice colorate, cu parul impletit si sandale in picioare.se afla zilele acestea in localitatea Tulum, situata in Peninsula Yucatan din Mexic, un punct turistic renumit pentru ruinele maya.Vedeta a publicat imagini si videoclipuri din timpul calatoriei cu avionul pana in Mexic. Ajunsa la destinatie, aceasta le-a aratat fanilor imagini de pe plaja si de la petrecerea la care a participat.este un compozitor roman si DJ care a semnat scrisoarea deschisa in care se solicita includerea artistilor in schema de ajutor de stat. El a publicat de Instagram o imagine din Costa Rica, pregatit pentru plaja, in fata bradului de Craciun.Cantareata, care a avut la inceputul anului trecut o colaborare muzicala cu Connect-R, a publicat in ultima saptamana mai multe imagini din Cipru. In unele poze publicate, artista este imbracata in costum de baie.Artista Olivia Addams se afla zilele acestea in Dubai, de unde le-a aratat fanilor de pe Instagram, in urma cu doar o ora, mai multe imagini din oras.Cu 22 de ore in urma, cantareataa publicat pe retelele de socializare imagini de pe o plaja insorita. Actrita se relaxeaza pe sezlong, imbracata in costum de baie.Alte vedete, precum artista si compozitoarea, au publicat imagini de acasa, din fata bradului.La finalul lunii noiembrie a anului 2020, mai multi artisti au semnat o scrisoare deschisa, adresata deopotriva vicepremierului de la acea vreme, Raluca Turcan si actualului ministru al Culturii, Bogdan Gheorghiu , in care subliniaza ca "existenta sectorului cultural depinde nu doar de organizatorii de evenimente, ci mai ales de artisti"."Am luat la cunostinta ca Ministerul Culturii, cu sprijinul Guvernului Romaniei, a elaborat un proiect de schema de ajutor de stat pentru a veni in sprijinul sectorului cultural, ale carui activitati au fost sistate pentru a preveni raspandirea virusului SARS-CoV-2. Insa am constatat cu surprindere ca artistii nu sunt inclusi in planul Guvernului. Citind cele cinci masuri vizate in schema de ajutor de stat am observat ca acestea se adreseaza doar operatorilor culturali, organizatorilor de festivaluri si evenimente culturale, organizatorilor de evenimente muzicale si stand-up comedy, vanzatorilor de bilete, librarilor si editorilor, artistii nefiind inclusi in niciuna dintre aceste masuri.Consideram ca existenta sectorului cultural depinde nu doar de organizatorii de evenimente, ci mai ales de artisti. Va rugam sa includeti in schema de ajutor de stat si aceasta entitate ca beneficiar eligibil al sumelor destinate ajutorarii sectorului cultural", se arata in scrisoarea deschisa.Scrisoarea este semnata de Adda, Alb Negru, Alessia, Alexia, Ami, Amna, Anda Adam Antonia , Alex Mladin, Bella Santiago, Bere Gratis, Bogdan Gridan, Bogdan Medvedi, Carla's Dreams, Cargo, Cezar Guna, Compact, Connect-R, Cristina Vasiu, Dara, Datina, Debu, Delia, Delia Rus, Diana Brescan, Directia 5, DJ Project , Doddy, Edward Maya, Edward Sanda, Ellianne, EMMA, Etno, Fidas, Florin Ristei, Florian Rus, Friends , Gabriel Huiban, Gipsy Casual, Gloria & Balkan, Gran Error, Holograf , Hevito, Ho-ra, Horia Brenciu , Hvnds, Inna Cristi Minculescu , Valter & Boro, Iris - Nelu Dumitrescu, Ionica Morosanu, Jo, Jerry-Co, Kempes, Lavinia Goste, Lora , Loredana, Marius Zorila, Manuel Riva, Mark Stam, Matteo, Maximilian, Mellinna, Misha, Misha Miller, Mr. Vik, Narcotic Sound, Olivia Addams, Paula Seling Puya , Ro-Mania, Roxana Nemes, Roxen, Ruby, Sasha Lopez, Shift, Sickotoy, Smiley , Sonny Flame, Spike, Sylvia by dj Rynno, Stefan Banica, Tavi Clonda, The Motans, Tobi Ibitoye, Trooper, Vama, Viky Red/ Pax, Voltaj, Vunk, wrs, 3 Sud Est, 6teen.