VIDEO Petreceri faraonice in cluburi de lux din Bucuresti, oprite de politisti. VIP-uri celebre au sfidat pandemia: Adrian Minune, Puya, Antonia si Bianca Dragusanu

Potrivit surselor Ziare.com, Bianca Dragusanu Adrian Minune si Andrei Versace au fost prinsi la o petrecere de botez care se desfasura in localul Lido din Sectorul 1.Imagini de la petrecere au aparut pe retele de socializare, Politia confirmand ca a fost o actiune in acel local."La data de 06 februarie in jurul orei 23.30, Sectia 1 Politie, a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca intr-un club, din zona sa de competenta teritoriala, are loc o petrecere privata, respectiv botez.Politistii, impreuna cu jandarmi, au identificat si sanctionat contraventional cu amenda 30 de persoane. Cuantumul sanctiunilor se ridica la 153.000 de lei.De asemenea, administratorul societatii comerciale a fost sanctionat contraventional cu suma de 10.000 lei".De asemenea, la o alta petrecere data in clubul Barroco in noaptea de 6 spre 7 februarie au fost amendati Puya de la La Familia, Alex Velea si Antonia."In noaptea de 6 spre 7 februarie, in jurul orei 02.00, Sectia 17 Politie a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca intr-un club din zona de competenta se afla in desfasurare un eveniment privat.Politisti ai Sectiei 17 sprijiniti de politisti de la Sectia 19 au depistat 32 persoane in clubul respectiv.Toate persoanele prezente au fost legitimate si invitate sa paraseasca locatia, fiind sanctionate contraventional cu amenzi in valoare de 14.500 lei pentru incalcarea prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Totodata organizatorul a fost sanctionat cu suma de 2000 de lei", a transmis politia.O alta petrecere sparta de politie a fost cea la care au participat mai multi suporteri ai echipei Steaua."Tot in aceasta noapte, politistii ai Sectiei 17 politie au fost sesizati prin apel 112 si ca la un alt restaurant din zona de competenta are loc o petrecere privata.La subsolul restaurantului politistii, au constatat ca 21 de persoane aniversau o zi de nastere.Toate persoanele prezente au fost legitimate si invitate sa paraseasca restaurantul, fiind sanctionate contraventional pentru incalcarea preverilor Legii 55/2000 cu amenzi de 10.500 de lei, organizatorul fiind si el sactionat cu 2000 de lei".In zilele de 05 februarie - 06 februarie a.c., 1052 de efective ale Directiei Generale de Politie a Municipului Bucuresti, Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si Politiei Locale a Municipiului Bucuresti au actionat in vederea verificarii modului in care sunt respectate prevederile legale privind prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Astfel, au fost vizate aproximativ 64 de obiective reprezentand operatori HORECA, 36 centre comerciale de tip mall sau bricolaj si 4 piete, fiind constatate si aplicate peste 323 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 93100 de lei.