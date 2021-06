Detalii despre nunta secreta a lui Boris Johnson: incredibil cat a costat rochia de mireasa. Nimeni nu se astepta la asta

Ziarul britanic scrie ca, teoretic, nimeni nu s-ar fi asteptat ca o persoana care cheltuie zeci de mii de lire sterline pe redecorarea unei locuinte temporare - referire la apartamentul din Downing Street al cuplului - sa fie econoama. "Carrie a inchiriat mereu de la noi", a spus Sacha Newall, fondatoarea My Wardrobe HQ, care nu a stiut ca aceasta rochie avea sa fie purtata la ceremonia de la Catedrala Westminster la care au participat cateva persoane. "Avand in vedere ca este un client permanent, nimic nu semnala ca fiind neobisnuit la aceasta comanda", a adaugat ea.Rochia din tul brodata, realizata de designerul grec Christos Costarellos, a costat-o pe Symonds, acum Johnson, 45 de lire sterline. Pretul ei ar fi fost de 2.870 de lire sterline, cu aproximativ 1.500 de lire sterline mai mult decat era in 2019, in Marea Britanie, pretul mediu al unei rochii de mireasa.Inchirierea de haine si accesorii a devenit tot mai populara in ultimii ani, avand in vedere ca anual, in Regat, sunt aruncate haine uzate in valoare de aproximativ 140 de milioane de lire sterline, potrivit organizatiei caritabile Wrap.