Cameron Diaz, Julia Roberts si Jessica Biel, cele mai periculoase online

Mai bine de una din 10 cautari pe Internet in care apare numele actritei Cameron Diaz duce pe site-uri nesigure sau obscure, ce pot infecta cu virusi calculatorul.

Odata infectat calculatorul, parolele de orice fel pot intra in posesia hackerilor. Imediat in urma actritei Cameron Diaz se afla alte doua vedete de la Hollywood, Julia Roberts si Jessica Biel, cea din urma fiind premianta de anul trecut, dupa cum relateaza The Telegraph.

In top se mai afla si Jennifer Love Hewitt, Nicole Kidman, Tom Cruise, Heidi Klum, Penelope Cruz si Anna Paquin, starul din True Blood.

Nu la fel de periculosi anul acesta sunt Barack Obama si Sarah Palin, fostul potential vicepresedinte american, care se afla in prezent la coada acestui clasament, se mai arata in raportul unei firme de securitate online.

