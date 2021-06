Cine e artista hip-hop care si-a anuntat sarcina pe scena, in timpul unui concert. Vedeta asteapta al doilea copil VIDEO

De aceasta data, in cadrul mini-recitalului sustinut la gala BET, Cardi B a purtat o tinuta mulata care a lasat sa i se vada burtica de gravida in toata splendoarea sa. Ulterior ea a postat si un mesaj pe Instagram in care a confirmat ca e insarcinata.Primul copil al cuplului, Kulture, s-a nascut pe 10 iulie 2018. In acel an, sarcina a fost dezvaluita la emisiunea "Saturday Night Live".Ulterior evenimentului de duminica, ea a publicat pe Instagram si o fotografie.Cardi B a fost nominalizata la cinci categorii ale premiilor BET, intre care "cea mai buna artista hip-hop", iar Migos, la categoria "cel mai bun grup".La cea de-a 21-a editie a galei, albumul anului a fost desemnat "Heaux Tales" al lui Jazmine Sullivan. "Wap", cantata de Cardi B si Megan Thee Stallion, a fost aleasa cea mai buna colaborare. Megan Thee Stallion a fost castigatoarea categoriei "cea mai buna artista hip-hop", iar Lil Baby, la "cel mai bun artist hip-hop".H.E.R s-a impus la categoria "cea mai buna artista R&B/pop", in timp ce Chris Brown, la "cel mai bun artist R&B/pop", iar cel mai bun grup a fost ales Silk Sonic.Cel mai bun film a fost "Judas And The Black Messiah", cea mai buna actrita, Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday), si cel mai bun actor, Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom").