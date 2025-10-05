Carmen Electra, goala sub dus! Vedeta din Baywatch aparitie incitanta la 49 de ani FOTO

Autor: David Anghel
Joi, 15 Aprilie 2021, ora 06:19
11455 citiri
Carmen Electra, goala sub dus! Vedeta din Baywatch aparitie incitanta la 49 de ani FOTO
Carmen Electra FOTO facebook

Carmen Electra a fost una dintre senzatiile anilor '90, o blonda frumoasa, actrita si model, cunoscuta in special pentru rolul din serialul Baywatch.

O dovedeste si numarul mare de urmaritori pe care americanca ii are pe retelele sociale, acolo unde ultima sa postare a aruncat in aer audienta.

Carmen Electra a fost casatorita de doua ori, prima data cu Dennis Rodman (1998 -1999) si a doua oara cu Dave Navarro (2003-2007), dar are o lista impresionanta de fosti iubiti, printre care se numara, Ryan Lochte, Colin Farrel, Lenardo di Caprio, Van Diesel, Prince si multi altii.

Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că a început procesul de restructurare a aparatului administrativ, prin disponibilizarea a peste 500 de angajați. Aceasta...
Băsescu acuză Coaliția de „prostituție electorală”: Alegătorii ar fi fost „păcăliți”. PSD, PNL și UDMR, luate la bani mărunți
Băsescu acuză Coaliția de „prostituție electorală”: Alegătorii ar fi fost „păcăliți”. PSD, PNL și UDMR, luate la bani mărunți
Fostul președinte Traian Băsescu a lansat critici ferme la adresa organizării alegerilor din 2024, acuzând partidele din coaliția de guvernare — PSD, PNL și UDMR — că au creat un haos...
#Carmen Electra, #sexy, #goala dus, #49 de ani, #postare , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Semnele care anunta un infarct sau AVC. Ce arata un nou studiu
a1.ro
Ce a spus Adriana Bahmuteanu despre lipsa baietilor de la cununia cu George Restivan: "se feresc"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dispar companiile de zbor low-cost? Adio vacanțe în străinătate. Cât vor plăti românii: „Se strică drastic calculul. Scumpirile se resimt indiferent de destinație”
  2. Schimbarea dietei, mai importantă pentru planetă decât energia curată. „Fără modificări substanțiale, cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice vor fi inevitabile” STUDIU
  3. Rutina de dimineață de 10 minute: exercițiile pe care le poți face acasă și care dezvoltă forța după 50 de ani VIDEO
  4. Cum să întrerupi cu tact o persoană care nu se mai oprește din vorbit. "Le place sunetul propriei voci și cred că ceea ce au de spus este extrem de important"
  5. Legumele care pot reduce riscul de cancer de colon cu 40%, potrivit unui nou studiu
  6. Cum își cheltuiesc banii cei mai bogați oameni din lume
  7. Actorul care l-a interpretat pe Tano Cariddi în celebrul serial "Caracatiţa" a încetat din viaţă. Remo Girone avea 76 de ani
  8. Sean „Diddy” Combs, condamnat la închisoare. Copiii cântărețului au cerut clemență spunând că „a devenit un om mai bun”
  9. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 4 octombrie. Zodia care participă la o reuniune de familie
  10. Bancul zilei: Discuție între o fată și tatăl ei