Carmen Electra a fost una dintre senzatiile anilor '90, o blonda frumoasa, actrita si model, cunoscuta in special pentru rolul din serialul Baywatch.

O dovedeste si numarul mare de urmaritori pe care americanca ii are pe retelele sociale, acolo unde ultima sa postare a aruncat in aer audienta.

Carmen Electra a fost casatorita de doua ori, prima data cu Dennis Rodman (1998 -1999) si a doua oara cu Dave Navarro (2003-2007), dar are o lista impresionanta de fosti iubiti, printre care se numara, Ryan Lochte, Colin Farrel, Lenardo di Caprio, Van Diesel, Prince si multi altii.

