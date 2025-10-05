Joi, 15 Aprilie 2021, ora 06:19
11455 citiri
Carmen Electra FOTO facebook
Carmen Electra a fost una dintre senzatiile anilor '90, o blonda frumoasa, actrita si model, cunoscuta in special pentru rolul din serialul Baywatch.
O dovedeste si numarul mare de urmaritori pe care americanca ii are pe retelele sociale, acolo unde ultima sa postare a aruncat in aer audienta.
Carmen Electra a fost casatorita de doua ori, prima data cu Dennis Rodman (1998 -1999) si a doua oara cu Dave Navarro (2003-2007), dar are o lista impresionanta de fosti iubiti, printre care se numara, Ryan Lochte, Colin Farrel, Lenardo di Caprio, Van Diesel, Prince si multi altii.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că a început procesul de restructurare a aparatului administrativ, prin disponibilizarea a peste 500 de angajați. Aceasta...
Fostul președinte Traian Băsescu a lansat critici ferme la adresa organizării alegerilor din 2024, acuzând partidele din coaliția de guvernare — PSD, PNL și UDMR — că au creat un haos...
Eu zic ca e uzata si neinteresanta . Sa te uiti la... Vezi tot