Cu ce politician s-a cuplat Carmen Negoiță, fosta nevastă a ex-patronului de la Dinamo FOTO

Este vorba despre Cătălin Boboc, secretar de stat la Ministerul Muncii, membru al PNL Boboc are 45 de ani și un copil dintr-o căsătorie anterioară, iar Carmen are numai cuvinte de laudă despre el.„Cătălin este un bărbat frumos, responsabil, așezat, cu simțul datoriei, dar este atent la oameni, empatic, știe să zâmbească și să se bucure de viață. Când l-am cunoscut, mi s-a părut un om dur, dar, după ce am povestit mai mult, mi-am dat seama că este un tip sociabil și de viață.”, a spus ea pentru viva.ro.