Membri ai Casei Regale a Marii Britanii le-au cerut ducilor de Sussex, Harry si Meghan, sa renunte la titlul lor nobiliar

Printul Harry, nepotul reginei Elisabeta a II-a , a criticat din nou familia regala, mai ales calitatile de tata ale printul mostenitor Charles, intr-o conversatie cu actorul Dax Shepard, prezentator al podcast-ului "Armchair Expert".Mai multi membri ai curtii regale citati de ziar au marturisit ca exista un sentiment "de confuzie si de tradare" in familia regala, mai ales dupa ce printul Harry a pus sub semnul intrebarii calitatile de parinte ale tatalui sau, printul Charles.Ducele de Sussex, care traieste in Statele Unite, a declarat in acest podcast ca nu doreste ca fiul sau Archie si fetita, care se va naste curand, sa sufere cum a suferit el, crescut de un tata, si ca vrea sa puna capat "durerii si suferintei genetice" din familia regala.Un membru al casei regale a dezvaluit ziarului Daily Mail, ca "lumea este ingrozita" de faptul ca (Harry) i-a putut face acest lucru reginei si sotului sau, ducele de Edinburgh, condus recent pe ultimul sau drum."Ducele de Sussex si-a petrecut o mare parte din timp, criticand institutia din care face parte si care, potrivit lui, i-a pricinuit atata durere", a spus acesta."Daca aceasta institutie nu ii place, atunci ar trebui sa renunte la titluri", a subliniat sursa. "Ar trebui sa se numeasca simplu, Harry si Meghan. Daca refuza acest lucru, atunci ar trebui sa explice si de ce", a insistat aceeasi sursa.Tabloidul britanic precizeaza, totusi, ca nu exista planuri oficiale privind retragerea titlului nobiliar ducilor de Sussex, dar a asigurat ca exista "un sentiment profund de tradare" in familia regala.In martie, ducii de Sussex au acordat un interviu prezentatoarei americane Oprah Winfrey, in care au acuzat familia regala de "rasism". Interviul a fost lansat cu cateva saptamani inainte de decesul, la 9 aprilie, a ducelui de Edinburgh.