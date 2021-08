Eveniment important în viața cântărețului Cătălin Crișan

Trupa The Four Seasons o includea atunci în albumul denumit New Gold Hits, ce era format dintr-un număr de 10 piese.De-a lungul timpului, piesa Beggin' s-a bucurat de nenumărate cover-uri, fapt care a ajutat la crearea vibe-ului de oldie, but goldie pentru aceasta. Printre cele mai cunoscute trupe care au reinterpretat-o se numără Madcon și unul din band-urile aflate pe val în acest moment, Måneskin."Pe lângă faptul că ne înțelegem foarte bine unul cu altul, simt că vocile noastre se completează perfect. De aceea, era normal ca prima noastră piesă oficială să fie prima pe care să o gândim și să o punem la punct împreună. Eu și Raris suntem cei mai mari critici ai noștri, ceea ce mă bucură enorm - știu că mereu mă pot baza pe un feedback obiectiv, oricând am nevoie de el.", a spus Daria."Sunt la fel de fericit pe cât este și Daria pentru faptul că lansăm împreună prima noastră piesă. Am ales Beggin' pentru că transmite libertatea și energia caracteristice generației noastre. Varianta de duet ne permite atât comunicarea mai bună cu publicul nostru, cât și nuanțarea diversă a piesei. Sper să vă placă și vouă la fel de mult pe cât ne-a plăcut și nouă să o exersăm și să-i oferim o notă personală!", a adăugat Raris.Câștigătoare a festivalului Mamaia Copiilor în 2017, Daria a fost mereu pasionată de domeniul artistic. De la muzică la dansuri și, mai nou, actorie, talentul Dariei a putut fi remarcat de la cele mai mici vârste. În 2019, aceasta a câștigat premiul cel mare la Virgin Radio Talent Hunt, iar 2020 a fost anul în care a reușit să intre în primii 10 la UNATC I.L. Caragiale, secția Actorie.Între anii 2011 și 2014, Raris a câștigat diferite festivaluri de muzică, ajungând inclusiv în finala Next Star. Îi place să cânte și la pian, și la chitară, iar compoziția și producția muzicală sunt două domenii care îl atrag din ce în ce mai mult. Raris își dorește să urmeze o universitate din străinătate, visul său fiind să aducă în România cele mai noi tendințe din muzică.