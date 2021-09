Cătălin Măruță, replică dură pentru Alexandra Stan: "Dacă are probleme de sănătate...” De unde a pornit scandalul

"M-a supărat foarte tare Cătălin Măruță. Nu ne-am certat niciodată, dar acum chiar nu s-a mai putut. A făcut niște chestii foarte urâte care m-au deranjat, deși noi ne înțelegeam foarte bine.A trecut peste tot managementul meu, peste casa de discuri, peste deciziile noastre de a nu difuza un material, cu toate că i-am menționat data când l-ar putea face public. El l-a făcut cu trei săptămâni înainte. Nu am de gând să mai merg vreodată la o emisiune de-a lui, pentru nici un ban din lumea asta", a mărturisit cu lacrimi în ochi Alexandra Stan , în cadrul unui podcast. De asemenea, vedeta s-a plâns de problemele medicale cu care se confruntă și care o împiedică deocamdată să aibă un copil. Replica de la Cătălin Măruță a venit abia acum, cu ocazia unei discuții pe care moderatorul a avut-o cu cântăreața Lora , în emisiunea sa de la Pro TV.”Dacă are probleme de sănătate, din toată inima, mă rog să îi fie bine. Nu poţi să ne acuzi pe noi, mai ales că erau glume. Dintr-odată te schimbi aşa? Şi eu am familie, copii, şi nu pot fi judecat pentru ceva ce nu am făcut”, a afirmat Cătălin Măruță.„A spus nişte minciuni, vrem să vă arătăm imagini şi ce a făcut la noi în platou. Povestea asta pleaca de la un mesaj pe care o să vi-l citesc mai târziu”, a continuat acesta.