Catalin Morosanu a ramas fara permis. Ce a facut luptatorul K1

S-a intamplat miercuri seara, pe Bulevardul Decebal din Capitala.Morosanu a fost tras pe dreapta de un echipaj, pentru un clasic control de rutina, cum se procedeaza de o buna perioada in Capitala. In secundele urmatoare, Catalin Morosanu a prezentat actele celor doi agenti, iar, dupa verificare, acestia au decis, potrivit procedurii, ca soferul sa fie testat si cu aparatul etilotest, scrie Ziarul de Iasi Rezultatul a dovedit o alcoolemie, conform unor surse, de 0,4 mg alcool pur in aerul expirat, anunta cancan.ro. Catalin Morosanu a gesticulat, la un moment dat, nervos, semn clar ca nu-i convenea deloc situatia in care se afla.Sportivul s-a ales cu permisul suspendat pentru o perioada de 90 de zile, dar si cu amenda aferenta de 1.305 de lei.