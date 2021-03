Profesorul Dorel Sandesc, despre decesul fondatorului Cargo, Adi Barar, rapus de COVID: "Boala i-a afectat toate organele"

"Acest om mare a murit. Coronavirusul i-a afectat toate organele si, in ciuda tuturor eforturilor pe care le-am facut, a pierdut aceasta lupta si a plecat dintre noi", a declarat profesorul Dorel Sandesc. Noi aici in ATI suntem in transee la un nivel maxim , de foarte mult timp. Nu mai avem locuri si nu ai cum sa nu traiesti acest sentiment de revolta ca atatia oameni sufera si unii mor. Si multi dintre ei ajung aici direct ca efect al prostiei. Regulile sunt singurele care au aratat ca pot sa fie diminuate pierderile", a mai spus profesorul.Acesta afirma ca il stia de mult timp pe Adi Barar si aveau o relatie amicala foarte buna."Am fost prieteni. Spuneau toti ca am mana buna la rockeri si ne pare rau ca de data aceasta nu am reusit sa il ajutam sa depaseasca aceste momente. Un om cu o personalitate deosebita, un om care m-a inspirat nu numai prin muzica ci si prin felul sau de a fi", a declarat profesorul Sandesc.Adi Barar s-a nascut pe 15 ianuarie 1960, la Timisoara. A inceput sa cante la chitara cand nici nu implinise 9 ani.In 1985 a fondat trupa rock Cargo, una dintre cele mai longevive si mai de succes formatii din Romania.