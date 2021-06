Jurnalista Christiane Amanpour se lupta cu cancerul. "Am avut o interventie chirurgicala de succes si acum fac chimioterapie" VIDEO

Some personal news from me: pic.twitter.com/D5noRnfXfA - Christiane Amanpour (@camanpour) June 14, 2021

"Am avut o interventie chirurgicala de succes si acum fac chimioterapie pentru cel mai bun prognostic pe termen lung si sunt increzatoare", a spus Amanpour, relateaza CNN.Amanpour, in varsta de 63 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuti jurnalisti din lume , in parte datorita acoperirii conflictelor internationale.In anuntul sau, Amanpour a subliniat ca acest cancer ovarian este prea frecvent, afectand "milioane de femei din intreaga lume".Vorbind de la Londra, Amanpour a spus ca se simte "norocoasa sa aiba asigurari de sanatate prin munca si doctori incredibili care ma trateaza intr-o tara sustinuta, desigur, de stralucitul NHS", referindu-se la National Health Service din Marea Britanie.Ea a afimat ca indeamna femeile sa se informeze despre aceasta boala, sa faca analize, sa-si asculte corpul si sa fie sigure ca ingrijorarile lor nu sunt respinse sau ignorate.