Dramele din viata artistului Nelu Ploiesteanu, decedat astazi la Spitalul Floreasca. Fiul sau a murit la 32 de ani

Nenorocirea s-a intamplat in 2018. Nelu Ploiesteanu impreuna cu sotia lui, Elena, si fiicele sale nu au incetat niciodata sa il planga pe baiat, iar suferinta produsa se pare ca i-a slabit sanatatea artistului.Sotia sa, Elena Ploiesteanu a declarat intr-un interviu ca merge in fiecare zi la cimitir si "vorbeste" cu el."Merg in fiecare zi la cimitir, vorbesc cu el acolo. Atat mi-a mai ramas sa fac pentru Mihaita al meu. Pe 21 ianuarie se implinesc noua luni de la moartea lui si o sa ii fac parastas. Am dat o parte din haine, dar cele cu care a stat el internat le am in camera mea, sunt nopti in care dorm langa ele. I-am pastrat prosoapele, botoseii din spital, ca sa ii simt mirosul. Este greu, plang in fiecare zi, dorm cu poza lui", declara sotia artistului. Nelu Ploiesteanu a murit vineri dimineata , la varsta de 70 de ani. Infectia cu noul coronavirus, asociata cu problemele medicale preexistente, i-au fost fatale artistului.Nelu Ploiesteanu, pe numele sau real Ion Dumitrache, e ste unul dintre cei mai cunoscuti interpreti de muzica lautareasca din Romania . A cantat in numeroase emisiuni de radio si televiziune, precum si la restaurantele Caraiman, Bulevard, Doina, Crama Domneasca, Caru' cu Bere.Nascut pe 16 decembrie 1950, pe numele real Ion Dumitrache, a inceput sa cante la varsta de 18 ani in satul natal din Prahova, moment in care si-a luat si numele de scena Nelu Ploiesteanu.Raman memorabile colaborarile sale muzicale alaturi de Gheorghe Dinica si Stefan Iordache