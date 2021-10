Cum s-a ales Clint Eastwood cu 6 milioane de dolari în conturi pentru folosirea neautorizată a numelui și imaginii sale

Actorul şi regizorul american Clint Eastwood, 91 de ani, care a depus două plângeri în iulie 2020 contra unui articol publicat de Mediatonas UAB, o societate lituaniană, care a folosit numele şi imaginea sa pentru a vinde produse pe bază de cânepă şi marijuana, a câştigat 6,1 milioane de dolari, scrie Le Figaro.

În iulie 2020, Clint Eastwood a fost surprins să descopere într-un articol numele său folosit de societatea Mediatonas UAB, cu sediul în Lituania, pentru promovarea de produse pe bază de CBD.

Potrivit The New York Times, articolul conţinea un fals interviu acordat The Today Show în care se susţinea că Eastwood „renunţă la lumina refrectoarelor” pentru a acorda mai mult timp produselor lui, şi la folosirea de uleiuri, jeleuri şi alte produse pe bază de canabidiol.

Clint Eastwood a depus două plângeri la tribunalul federal din Los Angeles.

O plângere a fost împotriva unor fabricanţi de produse denumite generic CBD marketate ca „Euphoric CBD”, „Sera Relief” şi „Patriot Supreme” pentru felul în care îi folosesc numele pentru a-şi promova produsele online.

„Domnul Eastwood nu are şi nu a avut vreodată legătură cu fabricarea, promovarea şi/sau vânzarea oricăror produse CBD”, se arată în documente.

Clint Eastwood şi Garrapata, societatea care deţine drepturile pentru apariţiile sale, au primit 6 milioane de dolari despăgubiri ca urmare a folosirii neautorizate a numelui şi imaginii lui Eastwood de către societatea lituaniană. Au fost depuşi şi 95.000 de dolari onorarii de avocat.