”Nu se mai putea!” Motivul pentru care fostul politician Cristian Boureanu s-a despărțit de iubita fotomodel înainte de nuntă

”V-am surprins pe toți cu această separare, asta este, se mai întâmplă. Sunt super ok. Lucrul acesta este de ceva timp, noi nu ne-am despărțit ieri sau acum două zile, ci de ceva timp. Nu el m-a lăsat, nu eu l-am lăsat, amândoi am decis asta. Ne-am despărțit pentru că nu se mai putea”, a declarat Laura Dincă pentru Playtech.“După 6 ani de relație cu Laura, 6 ani și jumătate aproape, am luat decizia să ne despărțim, spre bucuria multora. A fost frumos, s-a terminat, este singura declarație pe care o dau”, a spus la rândul său Cristian Boureanu.