Manelistul Dani Mocanu si-a asmutit fanii pe o tanara care l-a criticat pe Facebook dupa abuzarea leului bolnav. Femeia, bombardata ulterior cu "amenintari si injuraturi"

Manelistul Mocanu le-a cerut fanilor sa raporteze contul unui tinere care l-a criticat pe Facebook.Rugamintea manelistului s-a materializat imediat, admiratorii relatand ca se vor ocupa de problema.In cele din urma, tanara care a postat comentariul critic a fost nevoita sa-l stearga din cauza amenintarilor pe care le-a primit."Dupa ce am primit zeci de amenintari si injuraturi in privat de la prietenii lui DanutZ, chiar si de la el, am hotarat sa sterg postarea..."Alti comentatori continua sa-l critice pe manelist pe pagina lui de Facebook:Miercuri dimineata, politia a facut perchezitii la locuinta artistului Dani Mocanu, in al carui videoclip a aparut un leu ranit, precum si la alte doua adrese din Arges si Ilfov, in cadrul unui dosar penal privind protectia animalelor.Politistii argeseni au anuntat marti, 24 noiembrie, ca au deschis un dosar penal dupa ce manelistul Dani Mocanu a filmat un videoclip in care apare un leu ranit si subnutrit.Acesta este videoclipul de la care a pornit scandalul "Stop-Romania"O secventa in care Dani Mocanu fuge speriat si spune ca "a scapat leul".Dupa ce a vazut ca scandalul ia amploare, Dani Mocanu a pus o postare pe Facebook in care transmite Ministerului de Interne ca el nu a maltratat leul.Acesta nu este singurul scandal in care este implicat Dani Mocanu. In luna septembrie 2017, manelistul Dani Mocanu era implicat intr-un dosar de proxenetism, dosar in care DIICOT - Biroul Teritorial Dambovita a facut mai multe perchezitii domiciliare. La acele perchezitii au participat si jandarmi damboviteni.Citeste si: