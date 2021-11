Cum s-a despărțit Ramona Bădescu de fostul soț: ”Cel mai rău m-a rănit când am aflat că a avut un copil”

Invitată la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, actrița Ramona Bădescu (52 de ani) a făcut dezvăluiri în premieră despre fostul soț, un afacerist italian cu care a trăit timp de șapte ani.

„Nu pot să spun că m-a lăsat pe drumuri, a fost hotărârea mea, una luată de comun acord. Ajunsesem în momentul în care nu ne mai iubeam, nu mai aveam emoția de a ajunge acasă și să mă strângă în brațe, să facem dragoste, să stăm împreună, nu mai exista aceea dorință”, a subliniat Ramona Bădescu.

”A fost o relație frumoasă, s-a terminat, iar când s-a ajuns să spună că ”dacă pleci, nu mai ai nimic, ai curaj?” eu am spus că am curaj și am plecat. Am refăcut totul și Dumnezeu mi-a dat de 10 ori mai mult. Da, l-am iertat și îi doresc tot binele din lume”, a completat românca.

”Cel mai rău m-a rănit când am aflat că, în timpul căsniciei, a avut un copil. După ce l-am iertat, și-a refăcut viața cu o persoană cu care era și când era căsătorit cu mine, deci se explică de ce acel nu și din partea lui și acea senzație de nedorință”, a mai dezvăluit Ramona Bădescu.

În prezent, Ramona Bădescu s-a recăsătorit, tot cu un italian, cu care are și un copil.