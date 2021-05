Dana Budeanu, ironizata de Curtea Veche dupa ce anuntase ca nu mai cumpara cartile editurii pentru ca sustine vaccinarea

Dana Budeanu anuntase pe Facebook ca nu va mai cumpara carti de la Curtea Veche si nimic de la Diverta dupa ce editura a anuntat ca va oferi cate o carte cadou persoanelor care vor merge in magazin cu dovada vaccinarii anti-COVID."Nu mai cumpar in viata mea nicio carte editata de Curtea Veche si nimic de la Diverta! Fatalailor! Mars!", a fost mesajul Danei Budeanu.Curtea Veche i-a replicat Danei Budeanu printr-un mesaj amuzant, spunand ca editura ia in serios pierderea oricarui cititor si ca va simti lipsa creatoarei de moda. Ulterior, editura a scris cu majuscule, asa cum obisnuieste sa isi scrie mesajele Budeanu, un anunt conceput in stilul acesteia:"Nu uitati, fatalailor si ametitelor, ca persoanele vaccinate intre 7-16 cu prima doza pot merge in orice magazin Diverta din Bucuresti sa-si aleaga o carte mocangeala".