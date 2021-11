Dana Rogoz, vacanță de vis cu familia în Laponia. Momentul magic în care au văzut aurora boreala: "Am trăit tot momentul cu un nod de plâns în gat"

Dana Rogoz a plecat împreună cu familia pe 27 noiembrie într-o vacanță în Laponia.

Actrița a descris aventura ca fiind o poveste la scurt timp de la plecare, într-o postare pe pagina sa de pe Facebook:

"Am intrat într-o poveste! Începând cu zborul de la Helsinki spre Rovaniemi care era plin de copii, dar și de părinți cu căciuli de elf pe cap, și până la scârțâitul zăpezii de sub picioare ... totul e o poveste! Suntem cazați la Lapland Ounasvaara Chalets, adică într-una dintre căsuțele pe care le vedeți în spatele nostru, răsfirate într-o pădure cu brazi înalți. Acum sunt -16 grade, dar echipamentul rezistă!", a scris Dana Rogoz.

Încă din prima zi a vacanței, membrii familiei i-au scris Moșului ce își doresc de Crăciun și au lăsat scrisorile la Poșta de la Polul Nord:

"Gata, i-am scris scrisorile Moșului pentru anul acesta și i le-am lăsat chiar la Poșta de la Polul Nord."

Aventura a continuat cu o călătorie în sania trasă de reni, urmată de o vânătoare aparte, la minus 20 de grade după cum a relatat Dana Rogoz:

"Am încheiat această zi ireală în Laponia cu o "vânătoare de aurora boreală". Mai întâi ne-am echipat corespunzător. Apoi ne-am îndepărtat de luminile orașului și, în mijlocul pădurii, sub cerul plin de stele, la -20 de grade, am așteptat să se lumineze cerul în cele mai fascinante culori.

S-a întâmplat scurt, pentru câteva secunde, cât să urlu că nebună: "Uite, Radu, uite!" să apară în zare o lumina din senin. Nici nu știm dacă sigur a fost aurora, dar și ceilalți turiști erau la fel de extaziati că noi. Oricum, în tot acest context, acest barbecue finlandez, cu tot cu supă caldă de somon, dar și cu marshmallows de la final a fost o experiență de neuitat."

Priveliștea din camera în care a fost cazată familia este descrisă ca fiind ireală.

Pe 28 noiembrie a avut loc mult așteptata întâlnire cu Moș Crăciun care i-a luat prin surprindere și le-a adresat câteva cuvinte în limba română:

"L-am întâlnit! Și i-am mulțumit pentru toată magia pe care a adus-o în viața noastră. Ne-a spus "bună dimineața" și ne-a urat "O viață bună!" în română! "E normal, mama, să știe toate limbile, că citește toate scrisorile, îți dai seama..." mi-a explicat Vlad. A fost foarte emoționant", a concluzionat Dana Rogoz.

Momentul culminant al călătoriei a fost cel în care au văzut aurora boreală, după cum a mărturisit, emoționată, actrița:

"Mi s-a împlinit un vis!

Stăteam toți 4 în același pat, sub cupola de sticlă, Radu tocmai ațipise, Vlad și Lia se culcușiseră între noi, iar eu mă uitam spre stele, când din perfect cum era deja, a devenit totul mai mult ca perfect.

Am văzut cum se formează o lumină pe cer, m-am mișcat stânga-dreapta să nu fie cumva ceva reflectat în fereastră, Vlad mi-a confirmat că o vede și el, așa că l-am strigat pe Radu să se trezească că "gata, asta e!".

Cred că am repetat continuu de vreo sută de ori "nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred...".

Am trăit tot momentul cu un nod de plâns în gât, pentru că era un vis din copilărie care mi se împlinea. Nici nu mai speram să o prindem, înțelegând că se întâmplă totuși destul de rar în această perioada. Și deși termometrul din camera îmi arată "-25 C, feels like -32 C", mi-am luat direct peste pijama geacă și am ieșit afară din căsuța noastră, să văd aurora boreală și mai bine. Și stând așa, în zăpadă, cu ochii la ea, nici frig nu mai simțeam. Ce minunăție! Ce norocoși să o vedem exact înainte de a pleca spre casă".

