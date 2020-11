Dansatoarea de manele Emy, care a primit un post la DSP, nu s-a mai prezentat la serviciu. Explicatiile sefilor institutiei

Potrivit sefei DSP Bucuresti, Oana Nicolescu, pentru acel post s-au prezentat mai multi candidati. Este vorba despre un post de inspector debutant. "Ea nu este insa angajata institutiei, a spus Nicolescu pentru Digi 24 "Nici nu a fost. Concurs a dat, dar nu este angajata noastra. A luat concursul, dar nu s-a prezentat si nu a semnat cu DSP Bucuresti niciun contract. Nu a lucrat nicio zi si nu este angajata DSP Bucuresti.Doamna a accesat un post de inspector debutant si s-a calificat. In momentul in care au ajuns dosarele au fost in numar apreciabil, am inteles ca au fost 11 candidati, nu vorbim de unul, doi, trei, totusi, si, cu siguranta, CV-ul si toate dcumentele depuse la dosar erau corespunzatoare", a spus Oana Nicolescu."Postul de inspector de specialitate debutant publicat in vederea ocuparii fara concurs, pentru care a candidat si Dna. Florescu Maria Emylia, este un post vacant ce face parte din schema de personal a Serviciului Administrativ si Mentenanta, respectiv un post de debutant in profesie pentru care nu este necesara experienta in specialitatea si ale carui conditii specifice de ocupare le indeplineste orice absolvent de studii superioare, din specialitatile enumerate in anunt.Activitatea desfasurata de angajatii din Serviciului Administrativ si Mentenanta nu are legatura cu activitatea medicala sau de specialitate a Directiei de Sanatate Publica", preciza anterior un comunicat al DSP Bucuresti.Citeste si:Activitatea desfasurata de angajatii din Serviciului Administrativ si Mentenanta nu are legatura cu activitatea medicala sau de specialitate a Directiei de Sanatate Publica", preciza anterior un comunicat al DSP Bucuresti.