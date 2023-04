Datoriile lui Michael Jackson au ajuns la peste 131.000 de dolari

Datoriile pe care le-a lasat Michael Jackson, care a murit in 2009, au ajuns la peste 131.000 de dolari, reprezentand taxe pe proprietatile pe care celebrul star le detinea.

Reprezentantii Fiscului au cerut vehement, in luna martie, administratorilor proprietatilor lui Michael Jackson sa plateasca taxe in valoare de 1.647 de dolari, iar pe 10 decembrie au mai facut o cerere de plata, pentru taxe suplimentare de 130.000 de dolari, noteaza Associated Press.

Astfel, noua datorie de 131.000 de dolari include penalitati si dobanzi din 2009 pana in prezent.

Aceasta noua solicitare a autoritatilor este cea mai recenta, dintr-o lista lunga redactata de persoane ori companii care au ramas cu facturi neplatite, din 2009, de la moartea lui Michael Jackson.