Sexy mama ! Demi Moore, la 58 de ani, in costum de baie, alaturi de fiicele sale FOTO

Actrita, care a fost casatorita cu Bruce Willis, impreuna cei doi avand trei fete, a pozat intr-o campanie a brandului pe care il detine.Demi si-a luat alaturi cele trei fiice, motivand ca "in ultimul an, conexiunea a devenit mai importanta ca niciodata. Am fost un sustinator al @AndieSwim de la inceput ca investitor si acum, mai mult ca oricand, am simtit ca e un moment perfect pentru a primi o vara plina de libertate si de unire.Mai ales sa-l impartasesc cu fiicele mele! Pentru mine a fost important sa-mi includ fiicele in aceasta campanie si sper ca altii sa profite de oportunitati din viata lor pentru a crea conexiuni semnificative si sa sarbatoreasca fiecare moment cu oamenii pe care ii iubesc"