Care este cel mai nou film regizat de Martin Scorsese, in care vor aparea Leonaro Di Caprio si Robert De Niro

Subiectul este o poveste captivanta despre o serie de crime savarsite in statul Oklahoma la inceputul secolului XX.Bazat pe cea mai bine vanduta carte cu acelasi nume, romanul lui David Grann, filmul este amplasat in anii 1920 si urmareste uciderea in serie a membrilor natiunii Osage, bogata in petrol, un sir de crime brutale care a ajuns sa fie cunoscut sub numele de Reign of Terror.Patru actrite indigene vor juca in filmul in care un rol principal il are si Lily Gladstone. Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins si Jillian Dion vor avea roluri cheie in aceasta peliculaCardinal, actrita canadiana cunoscuta din "Dances with Wolves" si "Godless", va fi Lizzi Q, mama personajului interpretat de Gladstone, Mollie Buckhart.Myers, membru al tribului Wichita, cunoscuta din "This Is Us" si "Proximity", Collins, membru al tribului Sioux si pe jumatate Apsaalooke, si canadianca Dion, membru al Saddle Lake Cree Nation, vor fi surorile lui Mollie - Anna, Reta si Minnie.Filmarile erau programate sa inceapa anul trecut, in luna martie, dar pandemia le-a amanat cu un an.