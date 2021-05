Nu se mai ascunde. Cea mai sexy jurnalista de sport, in bratele unui actor fotomodel FOTO

Anul trecut, in vara, senzuala Diletta isi facea planuri de casatorie cu boxerul Daniele Scardina, dar relatia s-a rupt din senin. Ulterior, dupa un flirt cu cunoscutul fotbalist Zlatan Ibrahimovic, italianca s-a cuplat la inceputul lui 2021 cu actorul turc Can Yaman, admirat in special de reprezentantele sexului frumos. De altfel, pe langa meseria de actor, Can Yaman este si fotomodel, dar si avocat.Legatura sentimentala dintre ei a fost atat de intensa incat Can Yaman a decis sa faca pasul cel mare si s-o ceara de sotie pe Diletta, la mijlocul lunii martie. Conform presei tabloide din Italia, inelul de logodna a fost unul impresionant, de aproape 50.000 de euro, insa Diletta n-a acceptat imediat, luandu-si un timp de gandire. Mai mult, au aparut chiar zvonuri privind o despartire , cu atat mai mult cu cat cei doi si-au ascuns idila, Diletta fiind extrem de "zgarcita" in acest sens pe retelele de socializare. Ceva s-a schimbat insa in ultimele zile, pe contul de Instagram al jurnalistei aparand o imagine dintr-o vacanta romantica, in insula Capri, cei doi pozand ca niste adevarati indragostiti.