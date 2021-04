Cantaretul Dorian Popa s-a imunizat anti-COVID cu serul de la Pfizer. "Cand am plecat in Africa am facut 5 vaccinuri" VIDEO

El a povestit intr-un video postat pe pagina de Facebook RoVaccianre ca, atunci cand a plecat in tari exotice, a facut mai multe vaccinuri."Cand am plecat in Africa am facut 5 vaccinuri, cand am plecat in Asia am facut 4 vaccinuri si cand am plecat in Madagascar am facut alte 4 sau 5 vaccinuri. Sa fim seriosi, fratilor!", a povestit Dorian Popa.Pe de alta pare, artistul a amintit despre faptul ca barbatii plecau in razboi fara sa se mai teama ca vor fi ucisi, iar acum un ac de patru centimetri ne sperie."Am deltoidul pregatit. Nu mi-e frica de asa ceva", a spus Dorian Popa in momentul in care asistenta avenit cu seringa langa el.Dupa ce a fost injectat, Dorian Popa a recunoscut ca nu a simtit nimic "Aveti o mana foarte usoara", i-a spus el asistentei medicale.Apoi a spus ca el este sigur ca acest vaccin ne va duce catre o normalitate mai rapida si nu incearca sa determine pe cineva sa se vaccineze, pentru ca fiecare face ce vrea cu viata lui."Nu am nicio garantie, insa imi doresc sa cred ca medicina a evoluat atat de mult incat sa putem depasi si acest moment", a spus Dorian Popa.El a mai precizat ca si mama lui, "mamisor", s-a inscris pentru vaccin si majoritatea prietenilor lui se vor imuniza in perioada urmatoare."Mi-am facut vaccinul in mana dreapta pentru ca eu cu stanga conduc si am inteles ca in primele 48 de ore este posibil sa resimti o oarecare durere. Ii multumesc lui Dumnezeu ca in lumea aceasat sunt oameni care muncesc ca noi sa fim bine. Si imi doresc ca Dumnezeu sa fie cu noi cu toti si cu cei care vreti sa va vaccinati si care nu vreti sa va vaccinati", a mai spus Dorian Popa.Referitor la campania de vaccinare, analistul Cristian Hrituc a comentat pentru Ziare.com ca ar trebui luata in considerare si o alta abordare, mai "emotionala" care sa prinda la toate categoriile de oameni."Trebuie cooptate acele vedete recunoscute, acei oameni apreciati de publicul larg, din toate segmentele. De la showbiz , sport, la antreprenori de succes, care sa fie introdusi in campanii de comunicare bine facute.Vedetele cu ratingul cel mai mare ar trebui cooptate. Fiecare are publicul lui. Putem merge de la Andra Smiley si pana la sportivi ca Simona Halep Gica Hagi . Important este ca mesajul sa ajunga pana in ultimul sat", a precizat Cristian Hrituc.