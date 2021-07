Ducesa de Cambridge a intrat in contact cu o persoana infectata cu COVID-19. Care este starea ei de sanatate

"Saptamana trecuta, ducesa de Cambridge a intrat in contact cu cineva care ulterior a fost testat pozitiv pentru COVID-19 ", a declarat un purtator de cuvant al Palatului Kensington."Alteta Sa Regala nu prezinta simptome, dar urmeaza toate recomandarile guvernamentale relevante si s-a plasat in izolare acasa", a adaugat purtatorul de cuvant.Kate, sotia nepotului reginei Elisabeta a II-a printul William , a participat la o serie de evenimente saptamana trecuta, cel mai important fiind turneul de la Wimbledon, vineri. Ducesa urma sa fie prezenta luni la un eveniment dedicat celei de-a 73-a aniversari a Serviciului National de Sanatate din Marea Britanie, alaturi de sotul ei, William, care nu trebuie sa se plaseze in izolare.William s-a imbolnavit de COVID-19 in luna aprilie a anului trecut, cam in aceeasi perioada cu tatal sau, mostenitorul tronului, Printul Charles.