Durerea inimaginabilă trăită de actrița Adriana Trandafir. A trebuit să se despartă de fiul de 7 ani: ”Am crezut că viața s-a terminat pentru mine”

Adriana Trandafir (65 de ani), una dintre cele mai cunoscute actrițe din România, a dezvăluit cu lacrimi în ochi drama teribilă pe care a trăit-o atunci când a trebuit să se despartă de fiul de 7 ani, Ștefan.

Adriana Trandafir a plâns în cadrul emisiunii ”Asia Express” și s-a confesat în fața întregii lumi, gândindu-se la cei doi copii ai săi. Actrița a pierdut custodia fiului său Ștefan când acesta avea numai 7 ani, iar ulterior a născut-o pe Maria, dintr-o altă relație.

”S-a deschis la mine un sertar pe care îl tencuisem într-o criptă, nu aș fi vrut să vorbesc despre asta vreodată. Dacă ar ști copiii câte lacrimi am avut, și tu, și Ștefan, în ochii mei, pentru voi, și cu câtă durere vă iubesc”, a spus Adriana, ca un mesaj pentru Maria.

”Voi nu aveți nevoie de actrița Adriana Trandafir, ci de mama Adriana, care câteodată nu a fost alături de voi. Tu ai apărut așa, când credeam că viața mea nu mai are vreun rost. Nu am vorbit niciodată despre asta. Am născut-o pe Maria Speranța la 45 de ani. Mă gândesc tot timpul la Ștefan...”, a completat Adriana Trandafir.

”Când erai mică tu nu m-ai întrebat nimic niciodată, cum e cu Ștefan. Știai că e un frate, că îl vizitam uneori cu tine, câteodată, când puteam. Odată îți citeam o poveste și tu ai zis să nu îți mai spun povestea și mi-ai spus: ”îmi pare atât de rău de Ștefan că el nu are o mămică să îi spună o poveste”. Când mi l-a luat pe Ștefan, am crezut că viața s-a terminat pentru mine”, a completat actrița.

”Îmi este dor de Ștefan și de toată copilăria lui fără mamă și fără mine. Dar am iertat tot și am mers mai departe, de asta când te-am născut pe tine, parcă Dumnezeu mi-a făcut cel mai mare cadou, tu ești. N-am să vă vând niciodată, o să merg cu voi până la capăt”, a încheiat Adriana Trandafir.

Ștefan Borghea, fiul cunoscutei actrițe, este în prezent avocat, și are o relație bună cu sora sa, Maria.

Ads