Trofeul Festivalului Internațional de Film "Anonimul", câștigat de lungmetrajul românesc „Neidentificat”

Cu aproximativ 2.500 de spectatori, în medie, pe fiecare seară, Anonimul 2021, an în care a marcat majoratul, s-a încheiat sâmbătă seară cu gala de premiere, proiecţia filmului „Quo vadis, Aida?”, producţie cu participare românească semnată de Jasmila Zbanic (Bosnia - Herţegovina) şi nominalizată anul acesta la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar , şi a producţiilor câştigătoare.Apetri, al cărui film rulează deja în cinematografele din ţară, a primit trofeul în valoare de 3.000 de euro, a mulţumit pentru voturile primite şi şi-a exprimat speranţa ca anul viitor să revină în festival cu următorul său film, care este deja finalizat.Scris de Bogdan George Apetri cu Iulian Postelnicu, filmul îi are în distribuţie pe Bogdan Farcaş, Dragoş Dumitru, Vasile Muraru, Emanuel Pârvu şi Kira Hagi.Povestea este centrată pe un caz nerezolvat, un criminal neidentificat şi un poliţist obsedat. Investigaţia îl aruncă într-o lume întunecată şi violentă, trăgându-i după el pe toţi cei din jurul său.Premiul Publicului pentru cel mai bun scurtmetraj românesc, în valoare de 1.000 de euro, oferit de Dacin-Sara, a fost acordat filmului „Datoria” (r. Andrei Redinciuc), iar Premiul Publicului pentru cel mai bun scurtmetraj străin, cu aceeaşi valoare, a revenit producţiei „Sticker” (Macedonia de Nord, regizat de Georgi M. Unkovski).„Mihail şi Achim”, de Theodor Ioniţă, este scurtmetrajul căruia Fundaţia Anonimul i-a acordat Premiul „Ovidiu Bose Paştină”, în valoare de 1.000 de euro.Cea de-a 18-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Independent Anonimul, care a a debutat pe 9 august la Sfântu Gheorghe, Delta Dunării, a reunit în selecţia competiţiei de lungmetraj, realizată de Ludmila Cvikova, cinci titluri din Olanda, Kosovo, România, Macedonia de Nord şi Kazahstan.Selecţia competiţiei de scurtmetraj, realizată de Ionuţ Mareş, a fost compusă din 23 de filme, româneşti şi străine, alese din sute de înscrieri.Timp de şase zile, la Anonimul au fost proiectate 44 de filme, iar mai mult de jumătate dintre ele au fost disponibile şi online, timp de 48 de ore de la momentul premierei în festival.Ediţia a fost deschisă cu proiecţia „Land”, primul lungmetraj regizat de actriţa Robin Wright, care a fost prezentat în premieră naţională.În programul festivalului s-au regăsit şi proiecţii speciale ale unor filme româneşti ce urmează să intre în curând în circuitul cinematografic, precum „#dogpoopgirl”, de Andrei Huţuleac, „Câmp de maci”, de Eugen Jebeleanu, şi „Lebensdorf”, de Vali Hotea, acesta din urmă fiind prezentat aici în premieră mondială.O avanpremieră mondială la Anonimul a fost cea a lungmetrajului „Respect”, în care Jennifer Hudson o interpretează pe „regina muzicii soul” Aretha Franklin. Proiecţia a fost precedată de un concert în care Luiza Zan a cântat, în manieră jazz, câteva dintre piesele reputatei artiste.Din program au făcut parte şi scurtmetrajele „Interfon 15”, de Andrei Epure, care a avut premiera în secţiunea Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de Film de la Cannes de anul acesta, şi „Prin oraş circulă scurte poveşti de dragoste”, de Carina Daşoveanu, care a avut premiera tot pe Croazetă, în secţiunea Cinéfondation.Patru poveşti puternice, realizate de tinere regizoare din România, au completat programul festivalului cu o secţiune dedicată: „Empiric” (r. Ioana Ţurcan), „Fragile Codependenţa” (r. Ioana Mischie), „Locuri ascunse” (r. Teona Galgoţiu) şi „Scurtă lecţie de ornitologie” (r. Miruna Minculescu).Accesul în cadrul festivalului a fost permis doar persoanelor vaccinate împotriva SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la a doua doză (prin prezentarea adeverinţei de vaccinare şi a unui act de identitate); persoanelor care au prezentat la acces rezultatul negativ al unui test RT-PCR, nu mai vechi de 72 de ore, şi actul de identitate; persoanelor care au prezentat rezultatul negativ al unui test antigen rapid, nu mai vechi de 24 de ore, şi actul de identitate; persoanelor care se aflau în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, dovedită cu documente medicale.În perioada 10 - 14 august, a fost derulată, în Sfântu Gheorghe, şi o campanie pentru vaccinare anti-Covid, iar în camping, unde au fost găzduite proiecţiile din fiecare seară de festival, a fost amenajat un spaţiu pentru testare.Au fost efectuate 36 de teste pentru Covid, iar cât priveşte vaccinarea, 14 persoane au ales să se imunizeze cu serul Johnson & Johnson , iar 8, cu serul Pfizer/ BioNTech, potrivit organizatorilor.Anul trecut, când festivalul a avut loc într-un format adaptat pandemiei, în lipsa competiţiei de lungmetraj, au fost desemnate câştigătoare scurtmetrajele româneşti „În noapte”, de Ana Pasti, şi „Kaimos”, de Sarra Tsorakidis, şi producţia rusească „Leave of Absence”, de Anton Sazonov.Anonimul IIFF are loc, anual, în luna august, la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării. Singura ediţie care a avut loc în Bucureşti a fost cea din 2014, când complexul Green Village a fost în renovare.Prima ediţie a festivalului, din 2004, l-a avut invitat special pe Moritz de Hadeln, care a fost director al festivalurilor de la Locarno, Berlin (timp de 20 de ani) şi Veneţia.De-a lungul timpului, la Anonimul IIFF, cineaşti de marcă, premiaţi la Cannes şi alte mari festivaluri de film, au susţinut masterclass-uri şi au stat de vorbă cu publicul. Printre aceştia se numără Peter Greenaway (2005), Ken Loach (2007), Krzysztof Zanussi (2008), Nuri Bilge Ceylan (2011), István Szabó (2013), Park Chan-wook (2016), Michel Franco (2017) şi Sergei Loznitsa (2019).Printre cineaştii şi actorii români care şi-au prezentat filmele, au făcut parte din jurii sau au fost invitaţi la Anonimul IFF de-a lungul ediţiilor anterioare se numără Cristian Mungiu , Cristi Puiu, Dan Chişu, Stere Gulea, Victor Rebengiuc, Marcel Iureş, Maia Morgenstern, Vlad Ivanov, Andrei Cohn, Adrian Sitaru, Daniel Sandu, Andrei Dăscălescu, Andi Vasluianu, Ana Ularu, Dorian Boguţă şi Diana Cavallioti.Din 2009, publicul este cel care votează filmele câştigătoare ale celor trei competiţii, scurtmetraj internaţional şi românesc şi lungmetraj (românesc şi internaţional). Accesul la proiecţiile şi evenimentele Anonimul IIFF este gratuit.