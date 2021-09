Buget uriaș pentru noul film realizat de Francis Ford Coppola. Ce a vândut celebrul regizor pentru a asigura finanțarea

„Evident, mi-aş dori să fie mai aproape de 100 de milioane”, a spus el pentru Deadline.Coppola are deja stabilită distribuţia. El prevede să lucreze la acest proiect cu staruri precum Oscar Isaac, Zendaya, Cate Blanchett, Forest Whitaker, Jon Voight, Michelle Pfeiffer, Jessica Lange şi James Caan. "Voi face acest film", a insistat el. "Mi-ar plăcea să-l filmez în toamna lui 2022”.„Megalopolis” este prezentat drept povestea unui arhitect care încearcă să creeze o utopie la New York. „Conceptul filmului este de a-l face în tradiţia filmelor lui Cecil B. DeMille (regizorul „The Ten Commandments”) şi „Ben-Hur”, dar într-un cadru modern, situat în America”, explică cineastul.Coppola a spus că s-a bazat pe Conspiraţia lui Catilina, care a avut loc la Roma în anul 63 înainte de Hristos, dar şi din povestea lui David Dinkins, primar al New York-ului în anii 1990. „Povestea se desfăşoară într-o nouă Romă, o Romă epică situată în epoca contemporană. Nu este într-o perioadă determinată. Este o impresie a New York-ului modern pe care l-am botezat Noua Romă”.Din 1997, Coppola a realizat doar trei filme la finalul anilor 2000: „Tinereţe fără tinereţe”, „Tetro” şi „Twixt”. De atunci, el a lansat noi versiuni ale mai multor filme, între care „Apocalypse Now” şi „Naşul III”.