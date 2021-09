Simona Halep și Toni Iuruc au fost nași! Poza spectaculoase: Hagi, Popescu și Ilie Năstase nu au lipsit de la petrecere FOTO

Abia întorși din vacanță, Simona Halep și Toni Iuruc și-au intrat în rolul de nași.

Ei au botezat-o pe Ava Caroline, fetița lui Cosmin Hodor și a soției acestuia, actrița irina Antonie.

Cosmin Hodor face parte din echipa lui Ion Țiriac și este unul dintre responsabilii pe partea de comunicare pentru Simona Halep.

De la botez nu au lipsit Gică Hagi și soția Marilena, alături de fiica lor, Kira. De asemenea, au fost prezenți Gică Popescu, Ilie Năstase, Horia Tecău, Marius Copil, dar și Adrian Marcu, viitorul antrenor al Simonei Halep.

Deși este șeful lui Cosmin Hodor, Ion Țiriac nu apare în poze.

"26.09.2021

Cresinarea Avei Caroline. Va multumesc celor prezenti! A fost o bucurie si o onoare sa va avem langa noi si sper ca prezenta voastra sa se transforme in sursa de inspiratie mai tarziu pentru Ava si ce va face ea in viata. Primii pasi i-am facut: a botezat-o Simona, s-a nascut in aceeasi zi cu Nadal, iar tatal si mama ii sunt alaturi. Restul vine de la sine. 😇

Multumim Simona si Toni pentru ca ii sunteti alaturi! ❤️", a scris Cosmin Hodor pe Facebook.

