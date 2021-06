"Bomba" la Hollywood: Angelina Jolie, in vizita la locuinta fostului sot, cu o sticla de vin. Se reface cuplul?

Pozele aparute in presa de peste Ocean nu lasa loc de indoiala, Angelina aparand imbracata cu un trench lung, cu parul despletit si cu o sticla de vin din brandul Peter Michael. Totul pentru cina romantica la locuinta din Brooklyn a actorului Jonny Lee Miller (48 de ani). Cei doi au fost casatoriti pentru o scurta perioada, 1996-1999 , insa au ramas in relatii amiabile, iar Angelina Jolie a profitat acum de faptul ca se afla la New York impreuna cu copiii, pentru a-si serba ziua de nastere.Evident, au inceput sa apara si speculatiile privind o reluare a legaturii sentimentale dintre cei doi fosti parteneri.Dupa ruptura de Jonny Lee Miller, Angelina Jolie a mai fost casatorita de doua ori, cu Billy Bob Thornton (2000-2003) si, mai ales, cu Brad Pitt (2014-2019), un cuplu care a facut furori sub numele "Brangelina".