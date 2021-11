Imaginile fac înconjurul lumii. Cine e cântăreața care a urinat pe fața unui fan în timpul concertului. Reacția trupei VIDEO

Imagini incredibile au fost filmate în timpul unui concert al trupei Brass Against în momentul în care solista formației, Sophia Urista, a făcut un gest rușinos, alegâd să urineze pe fața unui spectator din primele rânduri.

Scena devenită virală a avut loc în timpul Festivalului Welcome to Rockville din Daytona Beach, Florida.

În timpul prestației sale pe ritmul melodiei ”Wake Up” (Rage Against the Machine), cântăreața americană a șocat asistența, dându-și jos pantalonii pentru a urina pe scenă. Mai mult, în apropierea Sophiei a apărut un fan care a acceptat ca solista să-și facă nevoile fiziologice chiar pe fața sa.

Comportamentul total neadecvat al Sophiei Urista a stârnit numeroase controverse, de suferit având inclusiv transmisia live a concertului pe platforma Twitch, care s-a întrerupt imediat.

Pe profilul lor oficial de Twitter, cei de la Brass Against au comentat în felul următor cele întâmplate: „Ne-am distrat foarte mult aseară la Welcome to Rockville. Sophia s-a lăsat dusă de val. Nu este ceva la care ne așteptam și nu este ceva ce veți vedea din nou la spectacolele noastre”.

