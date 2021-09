Cum s-a infectat cu Covid-19 artista Alina Eremia: ”Am fost predispusă să iau virusul”. Boala de care suferea

Actriță și cântăreață, Alina Eremia (27 de ani) e una dintre ultimele vedete din România care s-au infectat cu coronavirus, ea oferind detalii despre felul în care a contractat boala.

Alina Eremia a postat un mesaj clarificator pe Instagram, lămurindu-și fanii despre cele întâmplate.

„Nu am vrut să fac o știre din asta, dar mai bine aflați de mine cum mă simt. Da, am fost confirmată pozitiv, în urma unui test de rutină pe care îl fac săptămânal. Aveam o bronșită care îmi dădea bătai de cap de două săptămâni, așa că pe fond de oboseală acumulată în ultima perioadă și având sistemul imunitar slăbit, am fost predispusă să iau virusul”, a scris cântăreața.

“Sunt deja în autoizolare de câteva zile. Starea mea de sănătate e bună. Din fericire, am o formă ușoară. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră”, a încheiat Alina Eremia.