Cat de bine ii merge Iuliei Vantur langa iubitul Salman Khan: "Ma uit cum creste si nu se opreste" VIDEO

Iulia a oferit detalii in cadrul emisiunii "La Maruta", la Pro TV. "Am lansat deja noua piesa din film, "Seeti Maar", si a facut bine. De 6 zile a facut 80 de milioane de vizualizari. Ma uit cum creste si nu se opreste."Eu cant piesa, dar nu sunt in videoclip. Filmele de la Bollywood sunt promovate asa, cu actorii din film in videoclipul piesei de pe coloana sonora. Salman Khan a exersat dansurile acasa cu mine, altfel cum crezi ca o putea ridica pe actrita?", a completat Iulia Vantur.