Marele actor francez Jean-Paul Belmondo a murit la vârsta de 88 de ani

De la accidentul vascular suferit 2001, sănătatea sa a fost in atentia presei. După o lungă convalescență care i-a permis o parțială recuperare, Jean-Paul Belmondo și-a afișat faimosul său zâmbet. În septembrie 2019, la 86 de ani, actorul își revenea.Chipul său de boxer și înger a apărut în aproape 85 de filme. El a fost cea mai mare vedetă populară din anii '60 și totuși nimic nu l-a destinat să joace rolurile principale în cinematografie. „Voiam să fiu clovn, mergeam mereu la circ. Mi-a plăcut doar asta. Boxul și circul ”, a răspuns el pentru ziarul Figaro.În 2008, diminuat fizic, a filmat totuși ultimul său film, sub îndrumarea lui Francis Huster ”Un bărbat și câinele său”, refacerea lui Umberto D., de Vittorio De Sica.În timpul Festivalului de Film de la Veneția 2016, i s-a acordat Leul de Aur din mâinile actriței Sophie Marceau pentru întreaga carieră. În 2017, cea de-a 42-a ceremonie César a adus un omagiu actorului. În anul următor, a fost în centrul atenției la cel de-al 71-lea festival de film de la Cannes cu afișul filmului ”Pierrot le fou”.Printre titlurile sonore din filmografia starului francez, care alegea de multe ori să interpreteze el însuşi scene care ar fi presupus dublajul unui cascador, se află pelicule precum ”Panică în oraş/ Peur sur la ville” (1975), de Henri Verneuil, şi două filme regizate de celebrul Claude Lelouch - romanţa în stil hollywoodian ”Un bărbat care îmi place/ Un homme qui me plaît” (1969) şi drama ”Viaţa unui copil răsfăţat/ Itinéraire d'un enfant gâté” (1988).Belmondo a jucat şi rolul unui membru al Legiunii Franceze într-un film din seria ”James Bond”, thrillerul ”Casino Royale” din 1967.De la jumătatea anilor 1960, a început să joace în filme de succes comercial şi a devenit un star al comediei franceze. Urmând exemplul actorului Alain Delon, şi-a înfiinţat propria casă de producţie, Cerito, botezată astfel după numele bunicii lui.A jucat şi teatru, mai recent la Theatre Marigny din Paris. Preşedintele Franţei i-a acordat, în 2019, însemnele Legiunii de onoare.