Jennifer Aniston, în război cu antivacciniștii: ”Este păcat și trist”. Actrița s-a certat cu prietenii din acest motiv

„Există încă o mare parte a populaţiei care este anti-vaccin sau care nu ascultă faptele”, a declarat actriţa din „ Friends ”. „Este păcat. Eu am pierdut câteva persoane prezente în viaţa mea constant care au refuzat (vaccinul) sau nu au spus (dacă sunt vaccinate) şi este trist”.Actriţa, care va apărea şi în sezonul doi al serialului „The Morning Show”, a revenit asupra acestor filmări în plină pandemie.Ea a explicat că actorii hollywoodieni sunt protejaţi de contaminări de „echipele de epidemiologie” şi a insistat asupra faptului că toată lumea nu are această şansă: „Mi se pare o obligaţie morală şi profesională să informezi, întrucât nu toată lumea este protejată şi testată în fiecare zi. Este delicat, pentru că fiecare are dreptul la propria opinie, dar multe păreri nu par să se bazeze decât pe teamă şi propagandă”.Numeroase celebrităţi îşi folosesc vocea pentru a încuraja publicul să se vaccineze. În ultimul timp, s-au mobilizat Paul McCartney, Ariana Grande şi Olivia Rodrigo.