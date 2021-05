Triunghi amoros la Hollywood. Jennifer Lopez e din nou cuplata cu Ben Affleck. Reactia veninoasa a fostului logodnic

Jennifer si Ben au fost oficial iubiti in perioada 2002-2004, iar acum petrec din nou mult timp impreuna, presa americana vorbind despre reaparitia cuplului "Bennifer". In urma cu o saptamana, Affleck a fost surprins la locuinta cantaretei din Los Angeles, iar zilele trecute cei doi au fost fotografiati intr-o escapada romantica, intr-o statiune montana. Intre timp, jurnalistii au incercat sa scoata o reactie de la Alex Rodriguez, fostul logodnic al lui Jennifer Lopez, barbatul cu care vedeta isi facea intens planuri de nunta."Go Yankees", a fost singurul raspuns al acestuia, referindu-se la celebra echipa de baseball la care a jucat (n.r.: New York Yankees). Mesajul a fost indreptat indirect si catre Ben Affleck, in conditiile in care acesta e un fan inrait al formatiei Boston Red Sox, o rivala a celor de la Yankees.