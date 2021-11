Jerry Douglas, vedeta din „Tânăr și neliniștit”, a murit la vârsta de 88 de ani

Jerry Douglas a apărut în serial, pentru prima dată, în 1982, când a jucat rolul lui John Abbott, președintele companiei Jabot Cosmetics. În 2006, actorul iese din serial după ce personajul său a fost ucis.

Acesta a mai apărut în serial, în 2016, personajul său apărând în memoriile familiei sale.

„Vă rugăm să vă alăturați nouă pentru a transmite condoleanțe familiei lui Jerry Douglas, cunoscut pentru rolul său de lungă durată ca John Abbott din The Young and the Restless”, este mesajul transmis pe pagina de Twitter a serialului.

Jerry Douglas s-a născut în Massachusetts, iar talentul său la fotbal i-a adus o bursă la Universitatea Brandeis. A renunțat la planul său de a absolvi Facultatea de Drept pentru a urma actoria și a studiat cu Uta Hagen în New York și Jeff Corey în Los Angeles. Primul său rol creditat pe IMDB a fost în rolul unui gangster, în filmul „Blast of Silence” din 1961.

Ads