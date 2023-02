Kim Cattrall: Credeam ca sexul duce la dragoste. Nu e cazul

Actrita care o intruchipeaza pe bomba sexy din Sex and the city, Kim Catrall (aka Samantha) nu e foarte departe, in viata reala, de rolul pe care il interpreteaza. Si-a pierdut virginitatea la 15 ani, a facut sex de dragul sexului - desi n-a avut doar experiente placute - crezand ca, in cele din urma acesta va duce la dragoste. Nu a fost cazul.

"Separam dragostea de sex. Sau credeam ca sexul va duce la dragoste. Ceea ce, evident, nu s-a intamplat", admite Kim. In plus, "mi-as fi dorit sa nu fac din orgasm singurul meu tel".

Actrita de 54 de ani nu se teme sa vorbeasca despre neimplinirile ei la acest capitol, unde recunoaste ca mai are de invatat, chiar daca a debutat devreme in acest camp, la 15 ani, nefiind deloc pregatita pentru asta, conform The Sun. Neprimind mare lucru in materie de sex la aceasta varsta, nici nu a asteptat prea mult. Si nici nu a primit, dupa cum admite.

De la 16 ani a trait singura. La capitolul sex a fost mai buna sa dea sfaturi prietenelor, recunoaste ea. A crezut dintotdeauna ca un om atractiv, barbat sau femeie, este si stralucit in pat, insa timpul a convins-o ca lucrurile nu stau deloc asa. In cele din urma, s-a resemnat: ii plac barbatii proaspat barbieriti si care miros frumos.

De altfel, sexul nesatisfacator a fost si motivul mariajelor esuate, recunoaste experta in sex de pe pelicula.

Ads